Какая у меня выходит оценка за четверть : 2,3,2,5,4,4,4,4,5,4,2
Другие предметы
Какая у меня выходит оценка за четверть : 2,3,2,5,4,4,4,4,5,4,2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У тебя между четверкой и тройкой,но возможно учитель поставит в пользу ученика 4
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Английский язык
Математика
Найдите произведение дробей 3/5 и 3/4, предвадительно пеобразовав их в десятичные. р??зультат запишите в виде обыкновеной дроби
Геометрия
Abcd- параллелограмм,AO- биссектриса угла BAD, BO=10 см, периметр=46 см НАЙТИ AD` СРОЧНО,ПОЖАЛУЙСТА...
Русский язык