Какая у меня выходит оценка за четверть : 2,3,2,5,4,4,4,4,5,4,2

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Какая у меня выходит оценка за четверть : 2,3,2,5,4,4,4,4,5,4,2
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У тебя между четверкой и тройкой,но возможно учитель поставит в пользу ученика 4
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