Abcd- параллелограмм,AO- биссектриса угла BAD, BO=10 см, периметр=46 см НАЙТИ AD` СРОЧНО,ПОЖАЛУЙСТА...
Геометрия
Abcd- параллелограмм,AO- биссектриса угла BAD, BO=10 см, периметр=46 см НАЙТИ AD` СРОЧНО,ПОЖАЛУЙСТА...
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Все очень просто, По свойству параллелограмма(биссектриса образует равнобедренный треугольник) AB=BO=10 P=46 следовательно стороны 13 10 10 13 Ответ:13
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Подумай почему важно сочетание названных качеств особенно когда человек попадае?? в сложные ситуации. К какому выводу ты приходишь? запиши свой ответ
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