Abcd- параллелограмм,AO- биссектриса угла BAD, BO=10 см, периметр=46 см НАЙТИ AD` СРОЧНО,ПОЖАЛУЙСТА...

Геометрия
Abcd- параллелограмм,AO- биссектриса угла BAD, BO=10 см, периметр=46 см НАЙТИ AD` СРОЧНО,ПОЖАЛУЙСТА...
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Все очень просто, По свойству параллелограмма(биссектриса образует равнобедренный треугольник) AB=BO=10  P=46 следовательно стороны 13 10 10 13 Ответ:13
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