Энергия гиббса что такое

Химия
Энергия гиббса что такое
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это величина, показывающая изменение энергии в ходе химической реакции и дающая таким образом ответ на вопрос о принципиальной возможности протекания химической реакции;
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