Найдите произведение дробей 3/5 и 3/4, предвадительно пеобразовав их в десятичные. р??зультат запишите в виде обыкновеной дроби

Математика

Найдите произведение дробей 3/5 и 3/4, предвадительно пеобразовав их в десятичные. р??зультат запишите в виде обыкновеной дроби

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