Найдите произведение дробей 3/5 и 3/4, предвадительно пеобразовав их в десятичные. р??зультат запишите в виде обыкновеной дроби
Математика
Найдите произведение дробей 3/5 и 3/4, предвадительно пеобразовав их в десятичные. р??зультат запишите в виде обыкновеной дроби
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3/5=6/10=0,6 3/4=75/100=0,75 3/5*3/4=0,6*0,75=0,45
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