Здравствуйте,прошу помощи у вас не могу не как решить пример: 20+0,5*(-4)^3 спасибо за??анее
Алгебра
Здравствуйте,прошу помощи у вас не могу не как решить пример: 20+0,5*(-4)^3 спасибо за??анее
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) (-4)^3= -64 2) -64×0.5= -32 3) 20 + (-32) = -12
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