Здравствуйте,прошу помощи у вас не могу не как решить пример: 20+0,5*(-4)^3 спасибо за??анее

Алгебра

Здравствуйте,прошу помощи у вас не могу не как решить пример: 20+0,5*(-4)^3 спасибо за??анее

Автор: Гость