Эссе Напишите сочинение-рассуждение,раскрывая смысл,высказывания известного лингвиста Г.Г.Граник "Союзы-это слова-связисты" Я понимаю так... Возьмём к примеру союз "а" к примеру На тему Жучка

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Слова Г.Г.Граник я понимаю так: по мнению лингвиста, союзы - это специальные средства связи различных синтаксических единиц: однородных членов, частей сложного предложения, а также отдельных предложений в тексте. Подтвердим это утверждение примерами из текста Д.Н.Мамина-Сибиряка. Возьмём, к примеру, союз "а". В предложении 19 он соединяет два однородных сказуемых: "вертелся" и "пропал", в предложении 54 - две равноправные части сложносочинённого предложения, а в 22-ом - данное предложение с предыдущим. Теперь обратимся к предложению 28. Оно сложноподчинённое, а его неравноправные части - главную и придаточную - связывает подчинительный союз "чтобы". Таким образом, союзы играют большую роль в составлении связанного текста. (99 слов) 15.2 Напишите сочинение-рассуждение. Объясните, как предложение 14 помогает передать характер сторожа Тараса: "Серые глаза его светились добротой". Действительно, предложение 14 помогает передать характер сторожа Тараса, ведь всем известно, что глаза - это зеркало души, то есть по глазам человека можно очень многое сказать о его внутреннем мире, характере. И если в человеке нет злобы, зависти и жестокости, то его глаза излучают доброту. Докажу справедливость этих слов примерами из текста Д.Н.Мамина-Сибиряка. Во-первых, о доброте сторожа Тараса свидетельствуют не только его глаза, но и поступки. Однажды он спас от гибели лебедя, а потом приютил птицу у себя. Это говорит о его милосердном отношении к животным. Во-вторых, автор отмечает, что Тарас, рассказывая историю о спасении лебедя, "говорил необыкновенно любовно, как о близком человеке". А глядя на то, как умная птица общается с псом по кличке Соболёк, сторож смеялся от души, как ребёнок. Такое поведение Тараса подтверждает, что у него доброе сердце. Таким образом, чтобы лучше узнать человека, нужно заглянуть в его глаза. (142 слова) 15.3 Как Вы понимаете значение словосочетания ДУШЕВНЫЕ СИЛЫ? Сформулируйте и прокомментируйте данное Вами определение. Напишите сочинение-рассуждение на тему: "Что такое душевные силы?", взяв в качестве тезиса данное Вами определение. Аргументируя свой тезис, приведите 2 примера-аргумента, подтверждающих Ваши рассуждения: один пример -аргумент приведите из прочитанного текста, а второй - из Вашего жизненного опыта. Душевные силы - это внутренние ресурсы человека, которые помогают ему прожить жизнь достойно, совершая добрые дела, помогая тем, кто нуждается в помощи. Душевные силы толкают человека на смелые и благородные поступки. Это несложно доказать конкретными примерами. В тексте Д.Н.Мамина-Сибиряка рассказывается о старом стороже Тарасе, который однажды спас от гибели лебедя, а потом приютил птицу у себя. Поступок Тараса свидетельствует о том, что перед нами духовно сильный человек, очень добрый и неравнодушный к чужой беде. Духовной силой может обладать не только взрослый человек, но и ребёнок. Вспомним героя рассказа Н.Г.Гарина-Михайловского Тёму. Когда мальчик обнаружил, что его любимицу Жучку злой человек бросил в колодец, он бросился ей на помощь. Для спасения несчастного животного необходимо было спуститься на самое колодезное дно. Мысли об этом наводили на ребёнка ужас. Но Тёма справился со своим страхом, потому что понимал, что совершает доброе дело. Так душевные силы помогли мальчику побороть свои слабости и вытащить Жучку из колодца.Таким образом, в душевных силах нуждается каждый человек. (159 слов)