Есть ли к слову сосна однокоренное слово глагол? Или только прилагательное сосновый.
Русский язык
Есть ли к слову сосна однокоренное слово глагол? Или только прилагательное сосновый.
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Только прилогательное
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