Примером вегетативного размножения является: 1) посев шпината; 2) пикировка капус??ы; 3) деление георгина; 4) посев гороха.

Биология
Примером вегетативного размножения является: 1) посев шпината; 2) пикировка капус??ы; 3) деление георгина; 4) посев гороха.
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