Почему хлопок называют белым золотом ?Для изготовления какой продукции используют хлопок?

Биология
Почему хлопок называют белым золотом ?Для изготовления какой продукции используют хлопок?
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Гость:
Хлопок используют для изготовления одежды,хлопкового масла,мыла
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