Почему хлопок называют белым золотом ?Для изготовления какой продукции используют хлопок?
Биология
Почему хлопок называют белым золотом ?Для изготовления какой продукции используют хлопок?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Хлопок используют для изготовления одежды,хлопкового масла,мыла
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