Морфологический разбор прилагательного! Зловещая фигура. СРОЧНО

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Морфологический разбор прилагательного! Зловещая фигура. СРОЧНО
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 прил.,н.ф-щловещий.,обозначает признак предмета. 2 морфологичемкие признаки пост:качественное непост:ж.р,ед.ч,И.п 3 синтаксическая роль:определение
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