Помогите решить задачу расстояние между пристанями А и Б равно 8 километров из А В Б по течению реки отправился плот А через 2 часа вслед за ним отправилась яхта которая прибыв в пункт В тотчас повернула обратно и возвратилась ...
Математика
Помогите решить задачу расстояние между пристанями А и Б равно 8 километров из А В Б по течению реки отправился плот А через 2 часа вслед за ним отправилась яхта которая прибыв в пункт В тотчас повернула обратно и возвратилась в а к этому времени плот прошел 22 километров Найдите скорость при неподвижной воде если скорость течения реки равна 2 километра Дайте ответ в километрах час
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 28/4 = 7 часов плыл плот 2) 7-1=6 часов плыла лодка пусть скорость лодки - х, тогда скорость по течению (х+4), а против течения х-4, получается такое уравнение 45/(х+4) + 45/(х-4)=6 решаем, получается х=16 км/ч Ответ: 16 км/ч
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