Помогите решить задачу расстояние между пристанями А и Б равно 8 километров из А В Б по течению реки отправился плот А через 2 часа вслед за ним отправилась яхта которая прибыв в пункт В тотчас повернула обратно и возвратилась ...

Математика

Помогите решить задачу расстояние между пристанями А и Б равно 8 километров из А В Б по течению реки отправился плот А через 2 часа вслед за ним отправилась яхта которая прибыв в пункт В тотчас повернула обратно и возвратилась в а к этому времени плот прошел 22 километров Найдите скорость при неподвижной воде если скорость течения реки равна 2 километра Дайте ответ в километрах час

Автор: Гость