АНГЛИЯ,ГЕРМАНИЯ,ФРАНЦИЯ, ИТАЛИЯ. Какие из этих стран на ваш взгляд достигли наибольших успехов в формировании правового государства и гражданского общества?

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В результате постепенного роста противоречий между европейскими странами к началу ХХ века сложились два военно-политических союза: I. Тройственный союз Союз окончательно оформился в 1882 году в результате заключения соглашений между Германией, Австро-Венгрией и Италией. Первоначально союз был направлен против Франции. По условиям соглашения Германия и Австрия вступали в войну в случае нападения Франции на Италию. Италия вступала в войну в случае нападения Франции на Германию. Австро-Венгрия вступала в войну только в случае вступления в войну России. Германия и Австро-Венгрия были уведомлены, что Италия отказывается вступать в войну в случае нападения в войну Англии. Германия и Италия появились как единые государства только во второй половине XIX века и их политики поняли, что "место под солнцем" уже занято. Лидером и душой союза стала Германия, которая быстро развивала свою экономику и создала сильную и организованную армию. Союз продемонстрировал, что готов к военным действиям еще во время Боснийского кризиса 1908 года. II. Антанта Второй военно-политический союз стал формироваться в ответ на образование Тройственного союза. Началом формирования Антанты было заключение в 1891 г. соглашения о создании Франко-русского союза. Российская империя и Французская республика подписали 5 август 1892 года секретную военную конвенцию, а в 1893 году заключили оборонительный союз. В 1904 г. Англия и Франция заключили соглашение о союзе, который получил название l'Entente cordiale ("сердечное согласие"). Через три года Россия и Англия урегулировали свои противоречия и также заключили соглашение о союзе. Этим соглашением завершилось формирование Антанты.