Какие изминения в центральном управлении произошли в правление Екатерины 1 ?

История
Какие изминения в центральном управлении произошли в правление Екатерины 1 ?
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Перемены в системе центрального управления в 1725-1762 годах.  После смерти Петра 1 последовала целая полоса мероприятий, отменявших учережденный им порядок управления страной. Этими мероприятиями стали создания многих учреждений помогающих имераторам или императроцам управлять страной  1726-Создание Верховного Тайного совета  1730-вместо верховного тайного совета Анной Иоановной был создан Кабинет министров.  1731-создание Канцелярии тайных дел  Во второй половине 50-х годов при Елизавете возникла Конференция при высочайшем дворе, которая стояла выше сената и стала как бы возрожденным Верховным тайным советом и кабинетом министров. После смерти императрицы Конференция перестала созываться.  Укрепление позиций дворянства 
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