Доказать что реформация в европе закономерный процесс

Гость: Гость:

В первую очередь, реформация - протестанское движение против католичнской церкви. Основную борьбу начали с момента ВГО - люди поняли, что не все создано богом и можно объяснить наукой. Они начали изучать природу, познавать мир. Однако, католическая церковь запрещала великие труды, как, например, было с Галилео Галилеем - за то, что тот утверждал, что Земля круглая и она вертится, его казнили. На многие труды была наложена цензура и люди так и оставались в неведении. Однако, когда в 15-16 веках появились Просветители, которые были за нравственность и гуманизацию всех общественных сторон, то мало-помалу церковь перестала иметь большое значение. Выходили труды, такие как например "Энциклопедия", над которой долгое время трудился кружок энциклопедистов. В Монархии Габсбургов Мария Терезия и Иосиф вообще провели множество реформаций, многие из которых были против католической церкви. После там можно было принять и протестанские веры, православную и т.д.