Сумма произведения 17 на 3и произведения 7на 15
Математика
Сумма произведения 17 на 3и произведения 7на 15
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
17·3 + 7·15=51+105= 156
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