Почему удача сопутствовала Емеле-дураку,а не старшим братьям?За какие дела и пост??пки Емеле помогала щука? пж помогите.

Литература
Почему удача сопутствовала Емеле-дураку,а не старшим братьям?За какие дела и пост??пки Емеле помогала щука? пж помогите.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не зря говорят, что дуракам везет. Братьям Емели хоть и не считаются дураками, а поступают не всегда умно. Щука помогала ему за его бескорыстность, доброту, покорность злым людям. Доброта в этом герое воспринимается как слабость и глупость.
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