Почему удача сопутствовала Емеле-дураку,а не старшим братьям?За какие дела и пост??пки Емеле помогала щука? пж помогите.
Литература
Почему удача сопутствовала Емеле-дураку,а не старшим братьям?За какие дела и пост??пки Емеле помогала щука? пж помогите.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не зря говорят, что дуракам везет. Братьям Емели хоть и не считаются дураками, а поступают не всегда умно. Щука помогала ему за его бескорыстность, доброту, покорность злым людям. Доброта в этом герое воспринимается как слабость и глупость.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Математика
Ваня Даня Саня и Таня пошли в двухдневный поход каждый день будет дежурить 1 турис?? никто не будет За время похода дежурить более одного раза Скол...