Почему удача сопутствовала Емеле-дураку,а не старшим братьям?За какие дела и пост??пки Емеле помогала щука? пж помогите.

Гость: Гость:

Не зря говорят, что дуракам везет. Братьям Емели хоть и не считаются дураками, а поступают не всегда умно. Щука помогала ему за его бескорыстность, доброту, покорность злым людям. Доброта в этом герое воспринимается как слабость и глупость.