Опешите хозяйственную жизнь и занятия населения Крымского ханства

Другие предметы
Опешите хозяйственную жизнь и занятия населения Крымского ханства
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Основным занятием было скотоводство , которое требовало постоянную смену пастбищ.Но им иногда не хватоало этого , что ба рожить и они начали заниматься кочевым земледелием.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Ваня Даня Саня и Таня пошли в двухдневный поход каждый день будет дежурить 1 турис?? никто не будет За время похода дежурить более одного раза Скол...
Ответить
Физика
Розвяжіть задачу, знайти електричний опір
Ответить
Математика
Что надо поставить вместо знака вопроса? Объясните почему.
Ответить
Физика
Тело уровновновешено набором гирь массой 100г; 50г; 1г. какова масса тела?даю 45 балов
Ответить
Алгебра
Катер должен не более чем за 4 ч пройти по течению реки 22,5 км и вернуться обратно. С какой скоростью относительно воды должен идти катер, если ск...
Ответить