Опешите хозяйственную жизнь и занятия населения Крымского ханства
Другие предметы
Опешите хозяйственную жизнь и занятия населения Крымского ханства
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Основным занятием было скотоводство , которое требовало постоянную смену пастбищ.Но им иногда не хватоало этого , что ба рожить и они начали заниматься кочевым земледелием.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Ваня Даня Саня и Таня пошли в двухдневный поход каждый день будет дежурить 1 турис?? никто не будет За время похода дежурить более одного раза Скол...
Физика