Тело уровновновешено набором гирь массой 100г; 50г; 1г. какова масса тела?даю 45 балов

Физика
Тело уровновновешено набором гирь массой 100г; 50г; 1г. какова масса тела?даю 45 балов
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Масса тела 151 грамм.
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