Під час пожежі, поки за викликом їхала пожежна бригада, сусіди повибивали в будинку шибки та швидко повиносили дітей та частину речей. Оцініть правомірність дій учасників ситуації
Право
Під час пожежі, поки за викликом їхала пожежна бригада, сусіди повибивали в будинку шибки та швидко повиносили дітей та частину речей. Оцініть правомірність дій учасників ситуації
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ДІї були правомірними, тому що це крайня необхідність. вони вчинили меншу шкоду аби відвернути більшу.
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