Під час пожежі, поки за викликом їхала пожежна бригада, сусіди повибивали в будинку шибки та швидко повиносили дітей та частину речей. Оцініть правомірність дій учасників ситуації

Право

Під час пожежі, поки за викликом їхала пожежна бригада, сусіди повибивали в будинку шибки та швидко повиносили дітей та частину речей. Оцініть правомірність дій учасників ситуації

Автор: Гость