Лексическое значение слова "мужей достойных"

Русский язык
Лексическое значение слова "мужей достойных"
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Шить-создавать новый предмет , изделие. Зашивать- шить какие-то недочёты готового изделия. Вышивать - по образцу создавать новый рисунок , картину.
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