Решите уравнение: 3,7х-2 =-2х+3,13
Математика
Решите уравнение: 3,7х-2 =-2х+3,13
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3.7х + 2х= 2+3.13 5,7х=5,13 х=0,9
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