Що означає у 5 разів менше

Математика
Що означає у 5 разів менше
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В 5 раз меньше это- нужно число разделить на 5, если будет в 5 больше то умножить это число на 5. например: Саше 25 лет, а Диме не известно, но мы знаем что Дима младше Саши в 5 раз. Сколько лет Диме. ответ: 25:5( так как в 5 раз меньше) =5. Диме 5 лет.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Фруктовый салат состоит из 3 частей бананов, 2 частей яблок и 1 части апельсинов .На??дите общую массу салата если в нём содержится:а)60 грамм бано...
Ответить
Английский язык
The biggest city in canada is ... a)toronto b)vancouver c)montreal
Ответить
Литература
ДОБРЫЕ ЛЮДИ ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА Озоглавьте все главы ,,Кавказского Пленника,, буд?? благодарна.
Ответить
Математика
Помогите с задачами , действия .
Ответить
Алгебра
В сплаве меди и олова массой 30кг содержалось a кг меди. Каким стало процентное содержание меди в сплаве после добавления 3кг меди?
Ответить