Що означає у 5 разів менше
Математика
Що означає у 5 разів менше
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В 5 раз меньше это- нужно число разделить на 5, если будет в 5 больше то умножить это число на 5. например: Саше 25 лет, а Диме не известно, но мы знаем что Дима младше Саши в 5 раз. Сколько лет Диме. ответ: 25:5( так как в 5 раз меньше) =5. Диме 5 лет.
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