В сплаве меди и олова массой 30кг содержалось a кг меди. Каким стало процентное содержание меди в сплаве после добавления 3кг меди?

Алгебра
В сплаве меди и олова массой 30кг содержалось a кг меди. Каким стало процентное содержание меди в сплаве после добавления 3кг меди?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Медь-x олово-y x+y=30 (x+3)+y=30+3
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите там где написано длина прямоугольника
Ответить
Русский язык
Выполните задание под номером 828. Фотография прилагается. Срочно!!!
Ответить
Математика
122мм. это сколько см.?
Ответить
Математика
Найти периметр четырёхугольника ABCD если АВ=78см ВС=10дм СD=1дм 3мм DА=90 Ответ округлит?? до дециметров
Ответить
Математика
Самолёт пролетел расстояние между городами за 2ч скоростью 960км/ч.Сколко часов потребуется машине, чтобы проехать одну третью часть этого расстоян...
Ответить