В сплаве меди и олова массой 30кг содержалось a кг меди. Каким стало процентное содержание меди в сплаве после добавления 3кг меди?

Алгебра

В сплаве меди и олова массой 30кг содержалось a кг меди. Каким стало процентное содержание меди в сплаве после добавления 3кг меди?

Автор: Гость