В сплаве меди и олова массой 30кг содержалось a кг меди. Каким стало процентное содержание меди в сплаве после добавления 3кг меди?
Алгебра
В сплаве меди и олова массой 30кг содержалось a кг меди. Каким стало процентное содержание меди в сплаве после добавления 3кг меди?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Медь-x олово-y x+y=30 (x+3)+y=30+3
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