Найти периметр четырёхугольника ABCD если АВ=78см ВС=10дм СD=1дм 3мм DА=90 Ответ округлит?? до дециметров

Математика
Найти периметр четырёхугольника ABCD если АВ=78см ВС=10дм СD=1дм 3мм DА=90 Ответ округлит?? до дециметров
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
78 см = 7,8 дм 90 см = 9 дм 1дм 3мм = 1,03 дм Периметр = 10 + 7,8 + 9 + 1,03 = 27,83 дм.
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