Расставь коэфиценты в схемах реакций: Na+H2+SO4=Na2SO4+H2

Гость: Гость:

У тебя какая-то неправильная реакция. Должно быть: 2Na + H2SO4 = Na2SO4 + H2 С высвобождением свободного водорода. Классическая реакция из 7 класса школы. А если ты написал правильный вариант, тогда 8Na + 5H2SO4 = 4Na2SO4 + H2S + 4H2O Справа и слева одно и тоже.