Помогите пожалуйста из Заранее спасибо и поставлю Вам спасибо
Математика
Помогите пожалуйста из Заранее спасибо и поставлю Вам спасибо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 6 + x = -2 x = -2 - 6 x = -8 2) x + (-4) = -0,44 x = -0,44 +4 x = 3,56 3) 39,45 + x = 50,31 x = 50,31 - 39,45 x = 10,86 4)
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