Television and computer games will soon lead to disappearing of books текс на англ. мову

Английский язык
Television and computer games will soon lead to disappearing of books текс на англ. мову
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Телевизионные и компьютерные игры в скором времени приведет к исчезновению книг
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
ПОМОГИТЕ! ОЧЕНЬ СРОЧНО! ГЕОМЕТРИЯ: Средняя линия трапеции делится ее диагональю н?? части, равные 2 см и 5 см. Вычислите углы трапеции, если каждая...
Ответить
Алгебра
Жду ответы Пожалуйста срочно
Ответить
Музыка
Способы утепления жилья зимой
Ответить
Другие предметы
Сроооооочно помогите пожалуйста напишите сочинение в форме эссе на тему : быть до??рым нет всегда бывает просто (:
Ответить
История
Какие мотивы двигали людьми когда они участвовали в социалическом соревнование?
Ответить