Television and computer games will soon lead to disappearing of books текс на англ. мову
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Television and computer games will soon lead to disappearing of books текс на англ. мову
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Гость:
Телевизионные и компьютерные игры в скором времени приведет к исчезновению книг
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