Сроооооочно помогите пожалуйста напишите сочинение в форме эссе на тему : быть до??рым нет всегда бывает просто (:
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Сроооооочно помогите пожалуйста напишите сочинение в форме эссе на тему : быть до??рым нет всегда бывает просто (:
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Быть добрым,не всегда легко.Некоторые вещи мы можем сделать,некоторые нет.Всегда нужно понимать что мы не можем помочь всем, и во всем.
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