Какие мотивы двигали людьми когда они участвовали в социалическом соревнование?
История
Какие мотивы двигали людьми когда они участвовали в социалическом соревнование?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Жажда расширить границы государства. иноземные товары, человеческие ресурсы и т.д Что касается экономических последствий , новые территории , создавались колонии , появился табак , война за территории, работорговство
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