Какие мотивы двигали людьми когда они участвовали в социалическом соревнование?

История
Какие мотивы двигали людьми когда они участвовали в социалическом соревнование?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Жажда расширить границы государства. иноземные товары, человеческие ресурсы и т.д  Что касается экономических последствий , новые территории , создавались колонии , появился табак , война за территории, работорговство
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