Мини сочинение на тему "Моё отношение к Кобланды-батыр"

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Мини сочинение на тему "Моё отношение к Кобланды-батыр"
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Гость:
1)Напишите кратко в 1 предложениеюи о сведениях батыра(год и место рождения К.Батыра) 2)Пишите, что вам не нравится в нем 2 предложения макс. 3)Пишите, что нравится в нем 2 пред. макс.
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