Мини сочинение на тему "Моё отношение к Кобланды-батыр"
Литература
Мини сочинение на тему "Моё отношение к Кобланды-батыр"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Напишите кратко в 1 предложениеюи о сведениях батыра(год и место рождения К.Батыра) 2)Пишите, что вам не нравится в нем 2 предложения макс. 3)Пишите, что нравится в нем 2 пред. макс.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Русский язык
Найдите главное и придаточное Вот зашла однажды о нем речь у барыни с ее главным ??ворецким, Гаврилой, человеком, которому, судя по одним его жел...
Математика
5x^2-2=x^2+2 Вначале переношу всё в левую часть 5x^2-2-x^2-2=0 4x^2+4=0 4x^2=-4 x^2=-1 ??? Объяснит?? как мне это решить. Заранее спас...
Математика