Мини сочинение на тему "Моё отношение к Кобланды-батыр"

Гость: Гость:

1)Напишите кратко в 1 предложениеюи о сведениях батыра(год и место рождения К.Батыра) 2)Пишите, что вам не нравится в нем 2 предложения макс. 3)Пишите, что нравится в нем 2 пред. макс.