Пожалуйста пожалуйста решить эту задачу
Математика
Пожалуйста пожалуйста решить эту задачу
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. 4+(-10)=4-10=-6 2. -7,5+3,5=3,5-7,5=4 3. -1,9+(-5,1)=-1,9-5,1=-7 4. 7,8+(-2,8)=7,8-2,8=5 5. -3,4+(-4,6)=-3,4-4,6=-8 6. -1,25+(-1,75)=-1,25-1,75=-3
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