Характеристика саванн

География
Характеристика саванн
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сава́нны — обширные пространства в субэкваториальном поясе, покрытые травяной растительностью с редко разбросанными деревьями и кустарниками. Типичны для субэкваториального климата с резким разделением года на сухой и дождливый сезоны.
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