Объясните: какие изменения в хозяйстве Европы происходят к началу 10 века; за счет ??его увеличивается урожайность в позднее Средневековье. Определите, как изменения связаны с ростом городов; где и почему они возникали. 2 ряд

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ПЕРИОД РАЗВИТОГО ФЕОДАЛИЗМА Этот период длился с 9 по 15 века. Он характеризовался завершением установления феодальных отношений, (что было типично для предыдущего периода) а так же их расцветом. Произошел распад ранних государств и переход к раздробленности. Этому способствовали: натуральный характер экономики, практически полная зависимость крестьян, а так же то, что представители господствующего класса находились в иерархическом соподчинении. Развитие этих процессов шло уже в раннем средневековье. Постепенно шло развитие производительных сил. Благодаря усовершенствованию орудий труда и повышению производительности происходила постепенная специализация труда в разных областях – отделение ремесла от земледелия (это было вторым крупным общественным разделением труда, первый произошел в период первобытно - общинного строя) . Постепенно развитием ремесленного производства берет свое начало и купечество. Появились первые купеческие гильдии, с ними и развивалось рыночное хозяйство. Развитие хозяйства, происходило на фоне усиления борьбы народа против феодальных порядков. Эта борьба привела к ослаблению личной зависимости крестьян, появлению свободного городского населения. Это способствовало централизации государственной власти. В это время образуются такие государства как Франция, Англия, Польша, Россия. Но основной формой собственности все еще оставалось феодальное поместье - замкнутое натуральное хозяйство, которое полностью обеспечивало свои потребности за счет собственных ресурсов. Для такого хозяйства была характерна тесная связь господского хозяйства с крестьянским. Однако в 14-15 веках начинает постепенно разлагаться феодальные отношения. Происходит замена отработочной и натуральной ренты денежной. Свое начало берут арендные отношения, которые явились следствием раскрепощения крестьянства. В хозяйстве возникает такой факт, как применение наемного труда. В основе этих процессов лежало углубление общественного разделения труда, развитие товарно-денежных отношений. Некогда господствовавшее натуральное хозяйство уступало свои позиции. Активно шло развитие торговых отношений. Тем самым создавались довольно благоприятные условия для развития внутреннего рынка на основе специализации хозяйства. В рыночные отношения втягивались и феодальные поместья (в Англии это маноры) . Они вели торговлю натуральными продуктами. Как уже было сказано мной выше, произошли изменения формы феодальной ренты. А это привело к ослаблению, а затем и ликвидации личной феодальной зависимости. Переход к оброчной системе расширял возможности для развития сельского хозяйства, усиливал подвижность крестьян, вел к повышению производительности труда, усиливал товарность аграрного сектора. Таким образом, натуральный оброк заменился денежным. Эти процессы в деревне привели к имущественному расслоению крестьянства (развитие товарно-денежных отношений, и относительная свобода крестьян) . Это расслоение крестьянства становилось все более ярким. Говоря о городах, необходимо отметит, что к функциям административным и религиозным, прибавились экономические. Города стали центрами ремесла и торговли с конца 11 века, когда произошло оживление после упадка, который произошел после крушения Римской империи. Старые города развивались, и появлялись новые. В крупных городах жили в основном феодалы, духовенство и студенты (с открытием первых университетов) . Рост городов связан с притоком крестьян. Поскольку города размещались на территории феодалов, то они были в его власти, что крайне не устраивало горожан. И в 11-12 веках шла борьба за освобождение городов от «попечительства» феодала. Как итог горожане так же получили освобождение от крепостной зависимости. Не смотря на то, что ведущей отраслью оставалось сельское хозяйство, ремесло отделяется от него и превращается в самостоятельную отрасль. Совершенствовались техника и технологии ремесленного труда, росла его производительность.