Найдите главное и придаточное Вот зашла однажды о нем речь у барыни с ее главным ??ворецким, Гаврилой, человеком, которому, судя по одним его желтым глазкам и утиному носу, сама судьба, казалось, определила быть начальствующим...
Русский язык
Найдите главное и придаточное Вот зашла однажды о нем речь у барыни с ее главным ??ворецким, Гаврилой, человеком, которому, судя по одним его желтым глазкам и утиному носу, сама судьба, казалось, определила быть начальствующим лицом.
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Гость:
Думаю, что главное - это сначала до Гаврилой, придаточное - от которого и до конца
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