Найдите главное и придаточное Вот зашла однажды о нем речь у барыни с ее главным ??ворецким, Гаврилой, человеком, которому, судя по одним его желтым глазкам и утиному носу, сама судьба, казалось, определила быть начальствующим...

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Найдите главное и придаточное Вот зашла однажды о нем речь у барыни с ее главным ??ворецким, Гаврилой, человеком, которому, судя по одним его желтым глазкам и утиному носу, сама судьба, казалось, определила быть начальствующим лицом.

Автор: Гость