Зведіть рівняння прямої до рівняння з кутовим коефіціентом. x+7y-3=0 пожалуйста по??огите!!!
Математика
Зведіть рівняння прямої до рівняння з кутовим коефіціентом. x+7y-3=0 пожалуйста по??огите!!!
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