Способы утепления жилья зимой

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Утепление вентилируемого фасадаУтепление дома зимой проще всего проводить с помощью обустройства вентилируемого фасада. Это конструкция, состоящая из жесткого каркаса, прикрепляемого к стене, утеплителя и облицовочного материала, который прикрепляется без применения клеевого раствора.В результате облицовка находится на небольшом расстоянии от стены, обеспечивая защиту от дождя и других неблагоприятных погодных условий, и вместе с тем фасад оказывается паропроницаемым .