Мама дала сыну и дочери вместе 64р. Дочери она дала на 4р. больше,чем сыну.Сколько де??ег она дала каждому?

Математика
Мама дала сыну и дочери вместе 64р. Дочери она дала на 4р. больше,чем сыну.Сколько де??ег она дала каждому?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(64 - 4) : 2 = 30 руб получил сын 30 + 4 = 34 руб получила дочь
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