Мама дала сыну и дочери вместе 64р. Дочери она дала на 4р. больше,чем сыну.Сколько де??ег она дала каждому?

Математика

Мама дала сыну и дочери вместе 64р. Дочери она дала на 4р. больше,чем сыну.Сколько де??ег она дала каждому?

Автор: Гость