При охлаждении медного слитка его температура понизилась на 400°C. Чему равна масса слитка,если уменьшении внутренней энергии слитка при данном охлаждении составило 76Дж?
Физика
При охлаждении медного слитка его температура понизилась на 400°C. Чему равна масса слитка,если уменьшении внутренней энергии слитка при данном охлаждении составило 76Дж?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У вас есть задачник вам оттуда нужна достать удельную теплоёмкость в меди она обозначается буковкой "с" Q=76 T=400 Q=mcT m=Q/cT m=76/(400*c) я не могу дать вам ответ так как не знаю какое значение дано в вашем задачнике. они немного отличаются в задачниках в разных. Идёте в аптеку покупаете калькулятор и считаете))0)
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