Самолёт пролетел расстояние между городами за 2ч скоростью 960км/ч.Сколко часов потребуется машине, чтобы проехать одну третью часть этого расстояния со скоростью 80км/ч

Математика

Самолёт пролетел расстояние между городами за 2ч скоростью 960км/ч.Сколко часов потребуется машине, чтобы проехать одну третью часть этого расстояния со скоростью 80км/ч

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