Самолёт пролетел расстояние между городами за 2ч скоростью 960км/ч.Сколко часов потребуется машине, чтобы проехать одну третью часть этого расстояния со скоростью 80км/ч
Математика
Самолёт пролетел расстояние между городами за 2ч скоростью 960км/ч.Сколко часов потребуется машине, чтобы проехать одну третью часть этого расстояния со скоростью 80км/ч
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8часов 960 умножить на 2 =1920 1920надо разделить на3 =640 640 надо разделить на 80 равно восемь
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