Уявіть що ви що ви здійснили морську подорож під час якої мали можливість протяго?? одного дня прожити на неймовірно красивому острові. Доберіть і запишіть 6-8 словосполучень з дієприкметниками за допомогою яких можна описати п...
Українська мова
Уявіть що ви що ви здійснили морську подорож під час якої мали можливість протяго?? одного дня прожити на неймовірно красивому острові. Доберіть і запишіть 6-8 словосполучень з дієприкметниками за допомогою яких можна описати побачене під час відпочинку Помогите пожалуйста написать ОЧЕНЬ НАДО ДАМ 20 БАЛЛОВ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Захоплюючий краєвид, квітучі дерева, сповитий спокоєм, жевріючий світанок, дозрілі плоди, блискотливі бризки, співучий водоспад, хвилюючий спів пташок,
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