Переведите номер 6 текст пожалуйста!

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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Великобритания расположена на островах. острова окружены морями и они создают особенный климат в стране. Люди часто говорят, что в Британии постоянно идут дожди, но это не так. В Лондоне дождей не больше, чем в других Европейских городах. Но на западе Британии дождей больше, чем на востоке. Зимы в Британии не сильно холодные. Во время снегопада не всегда видно снег на улицах в Британских городах. На западе зимы теплее, чем на востоке. Летом не сильно жарко. Обычно солнечнее и теплее на юге чем на севере. Но могут быть холодные дни в июле и довольно теплые дни в январе. Британия знаменита своими туманами. Иногда туманы настолько сильные, что люди не видят ничего перед собой. Англичане любят говорить о погоде. Они часто говорят, что в Британии нет климата, есть только погода. Это означает, что погода всегда разная - дождливая и сухая, солнечная и ветренная, холодная и теплая в течении дня.
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