Выполните задание под номером 828. Фотография прилагается. Срочно!!!
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Выполните задание под номером 828. Фотография прилагается. Срочно!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лица, ходящие по траве, вырастающей за отделяющей решеткой, ломающейся и вырывающейся граблями, а также толкающиеся, пристающие к гуляющим, бросающиеся в пользующихся произрастающими растениями, подставляющие ноги посещающим, плюющие на проходящих и сидящих, пугающие имеющихся детей, ездящие на велосипедах, заводящие животных, загрязняющих и кусающихся, вырывающие цветы и засоряющие, являются штрафующимися.
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