122мм. это сколько см.?
Математика
122мм. это сколько см.?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 см. 22 мм.в 1 сантиметре 100 мм.,остальное(22 это и останется 22 мм.)
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