Помогите там где написано длина прямоугольника
Математика
Помогите там где написано длина прямоугольника
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Объем прямоугольного параллелепипеда равен произведению длины, ширины и высоты. Поэтому объем = 12*9*5= 540 куб см Комната - тоже прямоугольный параллелепипед, поэтому его объем равен произведению длины, ширины и высоты. Произведение длины и ширины - это площадь. Значит Чтобы получить площадь пола нужно объем разделить на высоту: 72/3=24 кв м
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