ДОБРЫЕ ЛЮДИ ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА Озоглавьте все главы ,,Кавказского Пленника,, буд?? благодарна.

Гость: Гость:

1. Жилин получает письмо от матери и решает ее навестить. 2. Жилин и Костылин самостоятельно отправляются в путь. 3. Товарищи попадают в плен к татарам. 4. Предложение о выкупе, чтобы снова обрести свободу. 5. Жилин ближе знакомится с Диной. 6. Жилин и Костылин совершают побег. 7. Герои рассказа пойманы и водворены в яму до ожидания выкупа. 8. Дина помогает Жилину бежать. 9. Жилин спасен