ДОБРЫЕ ЛЮДИ ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА Озоглавьте все главы ,,Кавказского Пленника,, буд?? благодарна.
Литература
ДОБРЫЕ ЛЮДИ ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА Озоглавьте все главы ,,Кавказского Пленника,, буд?? благодарна.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Жилин получает письмо от матери и решает ее навестить. 2. Жилин и Костылин самостоятельно отправляются в путь. 3. Товарищи попадают в плен к татарам. 4. Предложение о выкупе, чтобы снова обрести свободу. 5. Жилин ближе знакомится с Диной. 6. Жилин и Костылин совершают побег. 7. Герои рассказа пойманы и водворены в яму до ожидания выкупа. 8. Дина помогает Жилину бежать. 9. Жилин спасен
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