Фруктовый салат состоит из 3 частей бананов,2 частей яблок и 1 части апельсинов.Най??ите общую массу салата,если в нём содержится:а)60грамм бананов;б)50грамм яблок:в)100грамм апельсинов
Математика
Фруктовый салат состоит из 3 частей бананов,2 частей яблок и 1 части апельсинов.Най??ите общую массу салата,если в нём содержится:а)60грамм бананов;б)50грамм яблок:в)100грамм апельсинов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
60 + 50 + 100 =210 Общая масса салата равна 210 грамм
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