Фруктовый салат состоит из 3 частей бананов,2 частей яблок и 1 части апельсинов.Най??ите общую массу салата,если в нём содержится:а)60грамм бананов;б)50грамм яблок:в)100грамм апельсинов

Математика

Фруктовый салат состоит из 3 частей бананов,2 частей яблок и 1 части апельсинов.Най??ите общую массу салата,если в нём содержится:а)60грамм бананов;б)50грамм яблок:в)100грамм апельсинов

Автор: Гость