3. Попробуйте объяснить, что дало основание Карамзину провести параллели между Ка??лом Великим и князем Владимиром, Людовиком XI и царем Иваном Грозным, Кромвелем и названным вами персонажем русской истории?

История

3. Попробуйте объяснить, что дало основание Карамзину провести параллели между Ка??лом Великим и князем Владимиром, Людовиком XI и царем Иваном Грозным, Кромвелем и названным вами персонажем русской истории?

Автор: Гость