3. Попробуйте объяснить, что дало основание Карамзину провести параллели между Ка??лом Великим и князем Владимиром, Людовиком XI и царем Иваном Грозным, Кромвелем и названным вами персонажем русской истории?
История
3. Попробуйте объяснить, что дало основание Карамзину провести параллели между Ка??лом Великим и князем Владимиром, Людовиком XI и царем Иваном Грозным, Кромвелем и названным вами персонажем русской истории?
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Гость:
Все они были выдающимися личностями, внесшими огромный вклад в свои страны
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