За одни сутки через неплотно закрытый кран со струёй толщиной в спичку теряется 400л воды. Сколько восьмилитровых вёдер попусту вытекает из этого крана за 30 дней
Математика
За одни сутки через неплотно закрытый кран со струёй толщиной в спичку теряется 400л воды. Сколько восьмилитровых вёдер попусту вытекает из этого крана за 30 дней
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1500 так как 400 умножить на 30 12000 и разделить на 8 будет 1500
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