За одни сутки через неплотно закрытый кран со струёй толщиной в спичку теряется 400л воды. Сколько восьмилитровых вёдер попусту вытекает из этого крана за 30 дней

Математика

За одни сутки через неплотно закрытый кран со струёй толщиной в спичку теряется 400л воды. Сколько восьмилитровых вёдер попусту вытекает из этого крана за 30 дней

Автор: Гость