Денсаулыққа не зиянды)помогите пожалуйста составить диалог)
Қазақ тiлi
Денсаулыққа не зиянды)помогите пожалуйста составить диалог)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Курение, Алкоголь и др.
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