Помогите решить примеры пожалуйста!!! ( подробно с пояснением) прошуу!!! 14-18 3*(-4) -3-10 -3*(-5) -5+15 -13-18 2.5*(-4) 10:(-2) -84:4

Алгебра
Помогите решить примеры пожалуйста!!! ( подробно с пояснением) прошуу!!! 14-18 3*(-4) -3-10 -3*(-5) -5+15 -13-18 2.5*(-4) 10:(-2) -84:4
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
= -4 =-12 =-13 =15 =10 =-31 =-10 =-5 =-21
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